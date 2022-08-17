Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Welinton Souza ile Josef de Souza, sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştılar.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 13.30’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.