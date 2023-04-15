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Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Giriş: 15.04.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
AA


İstanbul'dan özel uçakla gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcıları, yöneticiler ve kafilede yer alan futbolcular, Trabzon Havalimanı'nda otobüse bindi.

Siyah-beyazlılar, güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanından takım otobüsüyle kamp yapacakları otele geçti.

KAMP KADROSU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

N'KOUDOU 6 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.

Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu; Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.

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