Beşiktaş bir transferi daha noktaladı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun bonservisinin %50'sini 750 bin Euro'ya alarak oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Montero bu gece 23.30'da İstanbul'da olacak.