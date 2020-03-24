Beşiktaş'ta koronavirüs endişesinde korkulan olmadı, siyah-beyazlıların test sonuçlarının negatif çıktığını Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıkladı! Süper Lig'de son olarak Galatasaray'la oynayan ve sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın dün testlerinin pozitif çıktıklarını açıklamasının ardından Beşiktaş da tedbir amaçlı olarak tüm takım ve personele test yaptırmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptığı kısa açıklamada "Bende ve takımda bir sorun yok. Herkesin testi negatif çıktı" dedi.

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