Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi Luuk de Jong...

Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan Hollandalı golcü, burada beklentileri karşılayamadı. Katalanlar, Ferran Torres'i kadrosuna katınca, Luuk'un kiralık sözleşmesini feshetmek ve Sevilla'ya geri göndermek istiyor.