Beşiktaş'ta gözler İstanbulspor karşılaşmasına çevrildi. Milli takım arasına moralli girmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Rachid Ghezzal ve Atiba'nın sakatlıkları devam ediyor. Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edecek. Yardımcı antrenör Adam Murray kulübede olacak ve takımı yönetecek. Son haftalarda Ersin’den kaleyi devralan Emre Bilgin’in yine 11'de olması bekleniyor. Fransız teknik adam, savunma hattında ise değişikliğe gidecek.

Sağ bekte Rosier, sol bekte Masuaku’yu oynatmayı düşünen Valerien Ismael, stoper ikilisinde Saiss'in yanında yeni transfer Tayyip Talha’ya forma verecek. Orta sahada Salih ve Gedson ile birlikte cezası sona eren Josef De Souza’nın da kaptan olarak 11’de görev yapacağı öğrenildi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumun sağ kanadını Muleka’ya emanet edecek. Sol kanatta ise N’Koudou ile Redmond arasında tercih yapacak. İleri uçta 2 gol 4 asistle oynayan Wout Weghorst olacak.