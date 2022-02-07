Beşiktaş'ın gol ortalaması düşüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü sergiledi.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırarak bir ortalamada kaldı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki etkisiz hücum oyunuyla 24 maç sonunda gol ortalamasının da 1,4'e düşmesine engel olamadı.

İkinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Önder Karaveli ile ilk 3 maçtaki gol ortalamasında büyük düşüş

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görev yaptığı ilk 3 maçta hücumda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada büyük düşüş yaşadı.

Karaveli yönetimindeki ilk 3 maçta 8 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 karşılaşmada 5 gol bulabildi. Siyah-beyazlı ekibin son 6 maçtaki gol ortalaması da 0,8'e indi.

Batshuayi tartışılıyor

Son maçlarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin performansı da eleştiri konusu oldu.

Sezon başında Chelsea'den kiralan Batshuayi, oynadığı 20 maçta 9 kez fileleri havalandırabildi. Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltılardan buldu.

Üst üste oynanan Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşayan ama Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarını boş geçen Batshuayi'nin performansı zaman zaman taraftarların da tepkisine neden oldu.

Siyah-beyazlı takımın Batshuayi'den sonra en golcü iki ismi olan Cyle Larin ile Güven Yalçın da son haftalarda golden uzak kaldı. Bu sezon fileleri 6 kez havalandıran Larin, son 4 maçı boş geçti.

Ligde 4 golü bulunan Güven ise oynadığı son 8 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.

Son 10 sezonun en kötü performansı

Beşiktaş, gol anlamında son 10 sezonun en kötü performansını gösterdi.

Ligin 24. haftaları dikkate alındığında 2011-2012 sezonunda 35 gol atan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da buna benzer bir istatistik yakaladı.

2012-2013 sezonundaki 24 maçta 51 gol atan Beşiktaş, sonraki sezon 40 kez fileleri havalandırdı. 2014-2015'te 42 gol bulan siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu 2015-2016'da 54 ve 2016-2017'de ise 47 gol kaydetti.

2017-2018'de taraftarlarına 46 gol izlettiren Beşiktaş, bir sonraki sezon 47 gol attı. 2019-2020'de 38 gol bulan Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezon ise 24 maçlık bölümde 53 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, bu sezon ise 35 golde kaldı.