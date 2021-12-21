Beşiktaş Icrypex play-in oynayacak

Beşiktaş Icrypex: 88 - EWE Baskets: 72

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 17, Bluiett 19, Furkan Haltalı 8, Jefferson, Whitehead 8, Yağız Aksu 1, Lawson 11, Reaves 2, Oğuzhan Göktepe, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 6, Egehan Arna 16

EWE Baskets: Odiase 16, Paulding, Pressey 8, Clark 18, Farrell 10, Herrera 5, Hundt 4, Agbakoko, Heidegger 11, Michalak, Pjanic

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-37

3. Periyot: 57-54

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş Icrypex, Almanya'nın EWE Baskets takımını 88-72 yendi.

Grubu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş Icrypex, son 16 turuna kalmak için play-in oynayacak.