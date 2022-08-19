Beşiktaş'ta transfer gelişmesi...

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor ile Kerem Atakan Kesgin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Kerem Atakan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

2020 senesinde bedelsiz olarak DG Sivasspor'a katılan Kerem, geçen sezon çıktığı 27 maçta takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.