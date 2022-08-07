Beşiktaş, Fuente'yi gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konrad de la Fuente'yi gündemine aldı. Beşiktaş 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Geçen sezon Barcelona B takımından Marsilya transfer olan kanat oyuncusu 16 maçta forma giydi ve 2 asistle takımına katkı sağladı.