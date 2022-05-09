Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gerginlik hakimdi. Novak ve Ghezzal'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe maçında oyuncular arasındaki tartışmalar futbolun önüne geçti.

41 dakika 15 saniye

Yaşananlar nedeniyle topun oyunda kalma süresi çok düştü. TRT Spor'un haberine göre; toplam 9 sarı kartın gösterildiği derbide topun oyunda kaldığı süre 41 dakika 15 saniye olarak gerçekleşti.

Bu istatistikle Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması Süper Lig'de bu sezon topun en az süre oyunda kaldığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada 9. dakikada penaltı kaçıran Batshuayi, 2014-2015 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta Süper Lig'de bir sezonda iki penaltı vuruşundan yararlanamayan ikinci oyuncu oldu.

Belçikalı santrfor, 3 Nisan'da deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçında da bir penaltıdan sonuç alamadı. Batshuayi bu sezona kadar kariyerinde kullandığı toplam altı penaltıdan dördünü gole çevirmişti.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce 2015-2016 sezonunda Mario Gomez, kullandığı üç penaltıdan sadece birini golle sonuçlandırmıştı.

Emirhan İlkhan sahanın en çok koşan oyuncusu oldu

Derbide ayrıca Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan sahanın en çok koşan oyuncusu olmayı başardı.

17 yaşındaki yetenek 90 dakika sahada kaldığı maçta 11 kilometre koşarak alkış aldı.