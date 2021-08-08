Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeria, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmamasını istedi.

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