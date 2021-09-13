UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, çarşamba günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını vatandaşları Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Javier Alberola Rojas olacak.

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