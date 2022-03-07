Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Savunmada Francisco Montero'nun yerine Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, orta sahada Necip Uysal'ı kulübeye çekerek Can Bozdoğan'a forma verdi.

Michy Batshuayi'yi de kenara alan Karaveli, ileri uçta Güven Yalçın'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta iki maç sonra stoperlerde değişiklik yaşandı.

Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor ve kupadaki Yukatel Kayserispor karşılaşmalarına Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş dörtlüsüyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinde savunma göbeğini Welinton-Serdar Saatçı ikilisiyle kurdu.

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Serdar Saatçı, Medipol Başakşehir maçıyla 9 müsabaka sonra 11'de yer aldı.

Türkiye Kupası'nda Altay'la oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 19 yaşındaki oyuncu, ligde ise en son 16'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sahaya 11'de çıkmıştı.