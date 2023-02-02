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Son dakika haberi Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini TFF'ye bildirdi!

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Giriş: 02.02.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini TFF'ye bildirdi!
HABERTURK.COM

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Konyaspor'dan renklerine bağladığı Boşnak orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

SİVAS MAÇINDA OYNAYABİLİR

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic, ayağının tozuyla ilk maçına Sivasspor karşısında çıkabilir. Gedson'un cezalı oluşu, Josef ve Salih Uçan'ın da sakatlıklarının bulunması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in, Amir'e cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında orta alanda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

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