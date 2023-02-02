Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Konyaspor'dan renklerine bağladığı Boşnak orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic, ayağının tozuyla ilk maçına Sivasspor karşısında çıkabilir. Gedson'un cezalı oluşu, Josef ve Salih Uçan'ın da sakatlıklarının bulunması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in, Amir'e cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında orta alanda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.