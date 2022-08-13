Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5´e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00´de Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel bir uçakla Alanya´ya giderek kampa girecek.