BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dün oynanan Kayserispor maçında görev alan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 9 Ağustos Salı günü saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.