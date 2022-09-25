Beşiktaş'a Redmond'tan iyi haber

Geçtiğimiz günlerde elinden ameliyat olan Nathan Redmond’ın ilk olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.

TRT Spor'un haberine göre; şu an ise İngiliz futbolcunun derbide oynama ihtimali konuşuluyor.

28 yaşındaki futbolcunun eline yapılacak özel bir bandajla Fenerbahçe maçında sahada olabileceği gelen haberler arasında.

Redmond’ın durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan bir diğer isimse Rachid Ghezzal.

Cezayirli oyuncunun hafta içinde takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ghezzal'ın yavaş yavaş sakatlığını atlattığına dikkat çekmişti.

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe maçının kadrosunda olacağı ifade edildi.