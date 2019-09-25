25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve iki kardeşi katıldı. Sanık F.D. ise görevli olduğu Van’dan sesli ve görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
"ARTIK CEZA VERİLMESİNİ İSTİYORUM"
Duruşmada söz alan anne Gülsüm Elvan, “Bir türlü sonuçlanmayan bir duruşma var. Burada öldürülen bir çocuk var. Katil orada belli. Bu kaçıncı duruşma. Artık ceza verilmesini istiyorum. Biz de anneyiz, daha kaç evladımız gidecek? Kaç can gidecek? Başınızı yastığa koyarken rahat uyuyabiliyor musunuz? Daha çocuktu o, çocuk... Ona göre çocuklarınızın yüzüne bakarken benim çocuğumun yüzünü gözünüzün önüne getirin. Başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.
DURUŞMADAN ÇIKTILAR
Gülsüm Elvan sözlerini tamamladıktan sonra eşi Sami Elvan ile duruşma salonundan çıktı. Elvan ailesinin avukatları ise yeni raporun beklenmesine gerek olmadığını belirterek davanın karara bağlanmasını istedi.
"ARAŞTIRMA GEREKİYOR"
Mahkeme başkanı, “Dosyayı aldığımızdan itibaren gereken bütün çabayı, gayreti sarf ettik. Biz de dosya biran önce bitsin istiyoruz. Gereken özeni, ihtimamı biz de gösteriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Hırsızlık gasp gibi dosyalar çabuk bitiyor ama toplumsal olaylarda dosyalar biraz güç oluyor. Araştırma gerektiriyor, raporlar bekleniyor” dedi.
RAPOR BEKLENECEK
Mahkeme heyeti, sanık olduğu iddia edilen görüntülerde sağ kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı kişinin eylemi sırasında ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı hareket edip etmediğinin, olayda kusuru olup olmadığını tespit edilmesi için İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’ndan alınacak olan raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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