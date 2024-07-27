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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Berkay Ömer Öğretir, yarı final bileti alamadı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Berkay Ömer Öğretir, yarı final bileti alamadı

        Erkekler 100 metre kurbağalamada mücadele eden sporcumuz Berkay Ömer Öğretir, kendi serisini 1.00.36 ile 6. sırada tamamladı ve yarı finale kalamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:28
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        Berkay Öğretir yarı finale kalamadı
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        Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı.

        Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama elemeleri yapıldı.

        Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6'ncı, genelde ise 21'inci sırada yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

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