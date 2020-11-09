AK Parti'de kritik MYK

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın instagram hesabından yayınladığı istifa açıklamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Söz konusu paylaşımın ardından partinin bazı yetkili isimlerinden Albayrak'a destek açıklaması gelse de istifa ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KABİNE YOK, MYK TOPLANIYOR

Beştepe'de bugün yapılması beklenen Kabine toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almıyor. Ancak gözlerin çevrileceği kritik bir toplantı Ankara'nın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK, bugün 16.00'da toplanıyor. Toplantıda Albayrak'ın istifası ile ilgili gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

ÖNCE BÜYÜKELÇİLERE HİTAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik toplantıdan önce Külliye'de 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma da yapacak.