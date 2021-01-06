Benzine zam geldi

Benzinin litresine 11 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre zammın 4 kuruşu ÖTV'den karşılanacak.

Bu gece yarısı itibarıyla pompa fiyatı 7 kuruş artacak. Dün aynı miktarda benzin fiyatına indirim gelmişti.

Son zamla beraber benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak