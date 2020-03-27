Benzine zam geldi

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Benzin fiyatına 28 Mart gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 13 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Benzinin tonu 199 dolardan 215 dolara kadar çıkmış, son olarak dün benzine 7 kuruş zam yapılmıştı. Toplam artış tutarı litrede, 20 kuruşu bulacak. Motorinde, bir değişiklik olmadı.