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Benzinde 8 kuruş artış... Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşmesi pompa fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansıdı. Yıl başından bu yana benzinde 2 TL 05 kuruş, motorinde 1 TL 30 kuruş fiyat hareketi yaşandı.

Peki, bugün durum ne? Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir miktar arttı. Benzinin tonu 182 dolardan 195 dolara, motorinin 284 dolardan 289 dolara yükseldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinde 8 kuruş artış gerçekleşti. Motorinde bir değişiklik söz konusu değil.