Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre indirim pompa fiyatına yansıyacak.



Son indirimin ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8.18, İstanbul'da 8.10 liraya gerileyecek.