Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzine, peş peşe gelen indirimlerin ardından bu gece 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir miktar yükseldi. Tonu, benzinin 179 dolardan 193 dolara, motorinin de 283 dolardan 301 dolara çıktı. Bu gece benzine 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde, bir artış söz konusu değil.

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