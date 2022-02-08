Son dakika: Benzine bir zam daha! Benzine ne kadar zam gelid?

EPGİS tarafından son dakika açıklama yapıldı. Açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

MOTORİNE DÜN GECE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapılmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olmuştu.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Motorinin litre fiyatı 1 sene önce Ocak ayında 6,73 lira iken 1 Haziran 2021'de 7,32'ye yükseldi. 1 Ekim 2021'de 7,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 1 Aralık'ta 9,43, 31 Aralık'ta ise 11,55'e TL'ye çıktı. Bu rakam 19 Ocak'ta 14,30 olarak pompa fiyatlarına yansıdı. Son zamla birlikte 40 günde motorine yuvarlak olarak 4 TL zam gelmiş oldu.