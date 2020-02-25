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Benzinde indirim

İran'da ortaya çıkan ölümcül koranavirüs, uluslar arası piyasalarda benzin ve motorini vurdu; ürün fiyatları hızla düştü. Bu düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı

25.02.2020 - 16:53 | Güncelleme:
son dakika
HABERTURK.COM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin (ton bazında) fiyatları düştü. Ton fiyatı benzinin 560 dolardan 540 dolara, motorinin de 516 dolardan 492 dolara geriledi. Düşüş, ton başına 20-25 doları buldu.

10 KURUŞ İNDİRİM

Benzine, dolar kurundaki artışa bağlı olarak dün gece yarısı 16 kuruş zam yapılmıştı. Bu kez, uluslar arası piyasalardan gelen etkiyle indirime gidildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

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