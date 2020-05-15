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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.

Benzinin tonu (son 24 saatte) 232 dolardan 247 dolara, motorinin tonu da 242 dolardan 258 dolara çıktı

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.