Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzinde yeni indirim… Benzin, uluslar arası piyasalarda düşmeye devam ediyor. Bu düşüşe bağlı olarak gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim gerçekleşti. Benzinin ton fiyatı da sertçe düştü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar geriledi.

FARK AÇILDI

Peki, motorinde durum ne? Küresel piyasada motorin fiyatı da bir miktar düştü. Motorinin tonu 268 dolara kadar geriledi. Ancak, bu hareket indirim için yeterli olmadı. Motorinde, şimdilik fiyat değişikliği söz konusu değil.

Benzine yapılan 14 kuruş indirim sonrasında, ezeli rakibi motorinle fiyat farkını biraz daha açıldı. Halen, (akaryakıt dağıtım şirketi ve bölge fiyat farklılıkları olabilir) benzin 5 TL 20 kuruş, motorin 5 TL 38 kuruştan satılıyor. Benzin, 5 TL 6 kuruşa düşecek. Motorinle arasındaki fiyat farkı, 32 kuruşa çıktı

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.