Belarus'tan flaş nükleer açıklaması

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan S-400 füze sistemlerini alabileceklerini ve Minsk'te konuşlandırabileceklerini açıkladı.

Devlet televizyonu Belta'ya konuşan Lukaşenko, Batı'dan gelen tehdit durumunda nükleer silahlara 'ev sahipliği' yapabileceklerini da duyurdu.

Lukaşenko, Rusya ile düzenlenen ortak tatbikatlara ilişkin ise Putin ile Cuma günü görüşme gerçekleştireceğini belirtti.