Bebek koyu mevkisinde 17 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGEM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürüp tekneyi yedekleyerek sahile yanaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tekneye kıyıya yanaştırılınca müdahalede bulundu. KEGM ve itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.