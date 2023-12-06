Bebeği küvette yıkıyordu! Anne epilepsi nöbeti geçirdi! Bebeğin durumu ağır!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz, anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak´ta bulunan bir binada meydana geldi.
KOMŞUSUNA KIZINI YIKAYACAĞINI SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre epilepsi hastası olan anne, komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi.
KAPIYI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK AÇTI
Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı.
BEBEK KÜVETTE HAREKETSİZDİ
Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anneyi ise nöbet geçirmiş yerde baygın gördü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BEBEĞİN DURUMU AĞIR
Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi´ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Bebeğin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.