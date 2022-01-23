Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Sezon başında takımın başına getirilen Sözeri, mavi-beyazlı ekiple 21 lig maçına çıkmış ve 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.