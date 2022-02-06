Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa FK'yı 43. dakikada Landre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 63. dakikada Eren Tozlu'nun penaltı kaçırdığı maçta Mustafa Akbaş, 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

8. dakikada Novikovas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Novikovas’ın pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Orhan’ın sert şutuna savunma son anda müdahale etti.

42. dakikada Emircan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Orhan’ın kafa vuruşunu çizgiden çıkartmaya çalışan Landre topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

47. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gakpa’nın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Novikovas’ın pasıyla topla buluşan Hasek’in ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruş kalecide kaldı.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emircan’ın sert şutu Taha’nın elinden sekince hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eren Tozlu’nun şutunu kaleci kurtardı.

68. dakikada Gakpa’nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kouter’in sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

86. dakikada Ozegovic ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokunan Mustafa ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.