9. dakikada Hasek’in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Olanere’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

16. dakikada ceza sahası dışından Mücahit’in şutu kaleciden döndü. Tekrar topla buluşan Mücahit’in ortasına iyi yükselen Eren’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

30. dakikada Estrela’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Olanere’nin sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

59. dakikada Mücahit’in soldan ortasında müsait pozisyondaki Novikovas’ın sert şutu üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol taraftan Bülent’in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Dibba’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

82. dakikada sağ taraftan Novikovas’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Oltan’ın vuruşu filelerle buluştu. 1-0

87. dakikada ceza sahasına giren Oğulcan’ın şutunda kaleciden seken topu Cenk Ahmet tamamladı. 1-1