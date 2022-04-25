Batshuayi ıslıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü.

Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N’Koudou’ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.