Michy Batshuayi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı, zorlu maç öncesi hedeflerinden ve bireysel performansından bahsetti.
Batshuayi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Benim için özel bir maç"
"Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı olacağım. Fenerbahçe olarak temennimiz bu derbiyi kazanmak olacak."
"Tabii ki başlangıç itibarıyla hazırlık sürecim kısaydı ama kendimi iyi hissediyorum. Maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlayabilirsem bana göre takım olarak önemli bir avantaj elde edeceğiz."
"2 Ekim doğum günüm. Hediyem de takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır."
"Hepimizin sorumluluğu var"
"Elbette ki Beşiktaş'ın oyun stilini tanıyorum ama oyun stilleri her zaman değişebilir. Ben de maç içinde kendi oyun şeklimi değiştirebilirim. Birbirimizi tanımanın avantajını %50-50 olarak görüyorum."
"Açıkçası, önemli olan bu maçta gol atmak olacak. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz."
"Bana göre bütün hücum oyuncularımızın ve tüm takım arkadaşlarımızın sorumluluğu var. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Zaten futbol da böyle bir şey."
"İyi bir statta oynayacağız"
"Tabii ki bir forvet oyuncusu olarak ofansif anlayışla oynamak önemli ve atacağımız gollerle takıma katkı sağlamak istiyoruz. Zaten idmanlarda da sürekli olarak buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
"İyi bir statta oynayacağız. Ambiyansı yüksek, taraftarları ateşleyici bir statta oynayacağız. Bu da bir forvet oyuncusunu motive edecek en önemli unsurlardan bir tanesi."
"Herkes ilk 11'de oynayabilir"
"Geçen sene kaçırmış olduğum goller vardı ve çok daha fazla gol atabilirdim ama hayatta böyle şeyler var. Bazen arzu ettiğiniz şeyler istediğiniz şekilde ilerlemeyebiliyor. Ben, eksik yanlarımı geliştirme adına çalışmaya devam ediyorum."
"Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkten döner... Bunlar nasıl açıklanır bilemiyorum."
"Hocamız oldukça tecrübeli ve kaliteli bir isim. Herkes ilk 11'de oynayabilir. Bu da sizin seviyenizi yükseltebilecek bir unsur. İdmanlarda sürekli olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu, takımı daha güçlü hale getirecek ve şampiyon olma ihtimalimizi artıracaktır."
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