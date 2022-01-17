Batman'da Eren Kış-15 Harekatı başlatıldı

Batman'da "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.