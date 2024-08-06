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        Haberler Gündem Güncel Başkentte patlama! 1 kişi hayatını kaybetti - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Başkentte doğalgaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:10
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        Başkentte doğalgaz patlaması! Can kaybı var
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İNCELEMEDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kemal Altuğ'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.

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