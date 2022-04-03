Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşta Erdem topu ceza sahasına gönderdi. Sinan kafa vuruşunda golü attı ancak ağlar delik olduğu için gol anlaşılamadı. Pozisyon incelendikten sonra gol kararı çıktı.