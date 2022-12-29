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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda 24 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 29.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Başkent'teki DEAŞ operasyonunda 24 gözaltı
Başkent'teki DEAŞ operasyonunda 24 gözaltı
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AA

Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında YTS (yabancı terörist savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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