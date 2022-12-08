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Son dakika haberi Başkent'te DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında

Ankara'da terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Giriş: 08.12.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında - Öne çıkan haberler
AA

Başkent'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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