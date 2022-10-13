Başkent'te DEAŞ operasyonu! 14 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.