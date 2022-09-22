Başakşehir yenilgiyi unuttu

Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan turuncu lacivertliler, kalesinde gol görmedi.

Başakşehir, Konferans Ligi elemelerinde ise 3 turda oynadığı toplam 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.

İlk 2 maçını kazanmayı başaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken gol yemedi.