Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba´yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba´ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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