Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.