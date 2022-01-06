Spor Toto Süper Lig’in 2011-2012 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bosna-Hersek'in Zeljeznicar takımından 21 yaşındaki kanat oyuncusu Edin Visca’yı 5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Visca da, “Kariyerim için doğru bir kulübe geldim” açıklamasıyla duygularını ifade etmişti.

Edin Visca’nın 10 yıldan fazla sürecek Başakşehir kariyeri de böyle başladı. Takıma katıldığı günden bu yana performansını sürekli arttıran ve turuncu-lacivertlilerin elde ettiği lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi macerası ile Avrupa Ligi son 16 turu başarısında büyük pay sahibi olan Bosna-Hersekli oyuncunun, yaklaşık 11 yıldır devam eden Başakşehir’deki serüveni son buldu. Visca, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor’da tekrar buluştu.