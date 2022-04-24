Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 65. ve 88. dakikalarda Deniz Türüç ile 77. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Son dört maçında 10 puan toplayan Başakşehir, bu sonucun ardından 57 puana yükseldi. Ligde 5 maçını kazanamayan Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

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