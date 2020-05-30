Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Bu sabah, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı amansız mücadelesinin devam edeceği bildirildi.

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